Губернатор Мурманской области Андрей Чибис встретился с командой КВН "Сборная Снежногорска - Мурманск – столица Арктики"

Андрей Чибис гордится успехами команды. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Заполярная команда КВН "Сборная Снежногорска - Мурманск – столица Арктики" давно прославилась своими успехами на сцене. Из недавних побед - наши веселые и находчивые в этом году стали лауреатами музыкального фестиваля "Голосящий КиВиН-2020", а также вышли в финал Высшей лиги КВН. Игра пройдет 19 декабря в Москве.

Со "Сборной Снежногорска" встретился губернатор Мурманской области Андрей Чибис, который нацелен поддерживать наших земляков.

- Искренне горжусь, что команда стала не просто командой Снежногорска, а брендом Мурманской области. И, конечно, хочется сделать так, чтобы движение КВН, в том числе существующая лига, стали новым импульсом и поддержкой для талантливых, креативных, веселых и находчивых. Чтобы ребята из отдаленных населенных пунктов и городов понимали, что можно себя реализовать через креативную и интересную жизнь, – отметил Андрей Чибис.

В свою очередь квнщики поблагодарили главу региона за оказываемую поддержку и подарили общую фотографию своей команды ему на память.

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