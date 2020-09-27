Сборная Снежногорска прошла в финал Высшей Лиги КВН

Сборная Снежногорска заняла второе место в полуфинале Высшей Лиги. Фото: Сборная Снежногорска

25 сентября был судьбоносный день для команды из Снежногорска "Мурманск - столица Арктики": в Москве прошел полуфинал Высшей Лиги КВН. Напомним: из-за пандемии новой коронавирусной инфекции игры на некоторое время были приостановлены. После снятия ограничения Сборная Снежногорска успела сыграть на фестивале "Голосящий КиВиН-2020" и получить одну из наград.

Соревновались в полуфинале пять команд. Увы "Мурманск - столица Арктики" не заняла первое место, но все равно прошла в финал: у северян второе место и 14,4 балла. Пальму первенства завоевала команда "Михаил Дудиков" из Ставрополя - 15 баллов. У других участников полуфинала такие результаты: "Доктор Хаусс" из Могилева - 13,4 балла, "Станция Динамо РЭУ им. Плеханова" из Москвы - 13,6 балла, "Полуостров" из Симферополь - 13,6 балла.

Северян ждет второй финал Высшей Лиги в их истории. Фото: Сборная Снежногорска

Для Сборной Снежногорска это будет уже второй финал, в прошлом году северяне заняли последнее место.

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