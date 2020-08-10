Сборная Снежногорска одержала победу в четвертьфинале Высшей лиги КВН

Сборная Снежногорска вышла в полуфинал Высшей лиги КВН. Фото: Команда КВН "Сборная Снежногорска"

Ох, и горячим выдался полуфинал Высшей лиги КВН. За право выйти в полуфинал боролись команды из Альметьевска, Крыма, Москвы, Новосибирска и Снежногорска. Соперники шли, можно сказать, ноздря в ноздрю – отрыв в итоговых баллах составлял буквально одну десятую, но все же лучшими были признаны северяне.

- Горячий результат первой 1/4 финала Высшей лиги, которая только что завершилась в Крыму! Сборная Снежногорска – 10,8, Сборная Татнефти, Альметьевск – 10,6, Полуостров, Крым – 10,7, Юра, Москва – 10 и Сборная НГУ «Я обиделась» - 9,6 балла, - обнародовали результаты игры в группе «Мурманская лига КВН». – Поздравляем наших ребят со второй победой в сезоне и с заслуженным полуфиналом!

К слову, фанаты сборной Снежногорска не сомневались в ее успехи и буквально окатили своих любимцев в виртуальных овациях.

К слову, команде «Для вас» из Мурманска повезло меньше. Они выступали в первом четверть финале Премьер лиги КВН и потерпели поражение.

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