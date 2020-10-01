Губернатор Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Мы категорически не согласны с тем, что происходит в ночное время»

Андрей Чибис пригрозил барам-нарушителям закрытием. Фото: Правительство Мурманской области

До особо распоряжения губернатора в Мурманской области запрещены развлечения: дискотеки,детские игровые комнаты, работа кинотеатров. Но не все предприниматели соблюдают правила в погоне за рублем.

- Вы помните, как непросто и тяжело и для клиентов, и для предпринимателей давались ограничения, которые были введены. У меня убедительная просьба соблюдать все меры предосторожности. Мы категорически не согласны с тем, что происходит в ночное время: заведения организовывают дискотеки, массовые мероприятия. Не подставляйте людей, не провоцируйте рост заболеваний. Тогда будет больше шансов, что ситуация будет стабильна, - обратился к бизнесменам глава региона Андрей Чибис.

Также Андрей Владимирович напомнил, что рейды по заведениям общепита продолжатся. Суды уже выносят крупные штраф за выявленные нарушения. Тем же, кто попадется повторно, грозит закрытие.

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