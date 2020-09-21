Какие мурманские бары не соблюдают меры безопасности в связи с коронавирусом

Не все заведения Мурманска соблюдают предписанные правила безопасности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вот уже месяц как в Мурманской области возобновили свою работу кафе, рестораны и бары, а вот кальянные и дискотеки по-прежнему вынуждены стоять без дела – их деятельность под запретом. Как соблюдают эти ограничения заведения общественного питания, проверили сотрудники областного правительства.

В ходе рейда были проинспектированы более 15 ночных клубов и ресторанов во всех округах Мурманска.

- В Ленинском и Первомайском округах большинство объектов были закрыты. В Октябрьском округе в четырех заведениях, несмотря на действующие ограничения, проводились дискотеки и кальянные вечера. Руководителей вызвали для составления протоколов об административном правонарушении по статье 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Максимальное наказание для юридических лиц – 300 тысяч рублей, - сообщили в оперативном штабе Мурманской области. – Несмотря на существенный размер наказания, в диско-баре «Шуры Муры» и спорт-баре «Пинта», например, закон нарушили повторно и препятствовали работе должностных лиц. Пришлось вызывать полицию.

К слову, абсолютно во всех заведениях общепита владельцы игнорируют правило термометрии на входе, сотрудники пренебрегают ношением масок и перчаток. Не везде есть дезинфекторы для рук. Губернатор Мурманской области Андрея Чибис уже пригрозил введением новых ограничений, если рестораны и кафе не исправятся.

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