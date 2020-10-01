Губернатор Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Досрочные школьные каникулы не планируем»

Пока досрочные каникулы школьникам не грозят. Фото: Олег УКЛАДОВ

Родители школьников сейчас справедливо опасаются, что ученики опять перейдут на удаленку. В памяти еще свежо несколько сумбурное и тяжелое для них окончание прошлого учебного года.

- Сейчас нет необходимости вводить новые ограничения, есть необходимость ужесточать контроль. Много обращений поступает о внеплановых школьных каникулах. Но планов по досрочным каникулам у нас нет. Более того, благодаря санитарным фильтрам в школах нам удается обеспечить стабильную ситуацию, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Сейчас в Мурманской области лишь три класса находятся на дистанционном обучении. Всего в сентябре на удаленку ушли 22 класса в 17 школах шести муниципалитетов. Однако досрочные каникулы школьникам пока не светят - грызть гранит науки придется в традиционном формате и строго по графику.

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