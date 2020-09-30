«Заразилась на юбилее»: Депутат Совета депутатов Мурманска рассказала о том, как болела коронавирусом

Татьяна Ковалева до последнего не верила, что подхватила ковид. Фото: Из личного архива Татьяны Ковалевой

В Мурманской области уже 214 жертв новой коронавирусной инфекции. Однако, несмотря на эти впечатляющие данные, все равно находятся те, кто не верит в существование опасного вируса. До недавнего времени среди них была и депутат Совета депутатов Мурманска Татьяна Ковалева, но после того, как она переболела COVID-19 и чудом осталась жива, все сомнения отпали.

Оказалось, не простуда

Татьяна Ковалева две недели вставала ни свет ни заря и отправлялась на берег Западной Лицы. Поэтому когда у нее поднялась температура 39, то депутат решила, что простыла. На второй день народная избранница начала пить противовирусный препарат и антибиотики, сама себе поставив диагноз «бронхит».

- Четыре дня у меня держалась температура 39. Я пила «Парацетомол» – температура падала до 38, а потом опять поднималась, - описывает историю своей болезни Татьяна Ковалева. – На пятый день температура поднялась до 39,5, и я потеряла сознание – коронавирус спровоцировал болезнь Меньера [поражение внутреннего уха. - Ред.]. Только тогда и вызывала «скорую».

Депутата привезли в городскую больницу. Там взяли тест, который подтвердил COVID-19. Татьяну Алигаевну перевели в ковидный госпиталь. Поражение легких было 25%, но и этого хватило, чтобы 63-летняя женщина испугалась, даже мысль промелькнула «вот и смерть с косой пришла».

- В больнице высокая температура продолжала держаться, пока не поменяли на 10 день вид капельницы. Это случилось вечером, а утром я проснулась с ощущением, что я вернулась с того света и на меня ведро воды вылили, - вспоминает собеседница «КП».

К слову, ни вкус, ни запахи Татьяна Ковалева чувствовать не перестала, поэтому она и не подумала, что это коронавирус. Вернувшись из больницы, женщина сразу наварила картошки с салом.

Где же заразилась

- Я была и остаюсь противницей масок и перчаток. В магазине их надеваю только для того, чтобы не навлечь неприятности на сотрудников торговой точки – они-то не виноваты, что мы такие безответственные, - признается депутат горсовета.

Татьяна Алигаевна до сих пор уверена, что только маска и перчатки от ковида не защитят. К такому выводу женщина пришла, исходя из собственного опыта.

- Две недели я ездила за грибами и не встречалась ни с единой живой душой, за исключением членов обкома партии. Мы собирались, чтобы поздравить с юбилеем Геннадия Степахно. Там и заразилась, - открывает секрет Татьяна Ковалева. – Все в моем окружении подхватили ковид при личном контакте. Так что я советую мурманчанам все же отменить на время все семейные праздники и минимизировать контакты с окружающими.

Кроме того, как заметила народная избранница, в больнице очень мало молодых людей, а вот пациентов старше 70 лет предостаточно. И, судя по тому, что они в момент заражения должны были находится на самоизоляция, то, скорее всего, опасным вирусом их заразили внуки и дети.

- Это рулетка, в которую точно не стоит играть. Повернул5сь бы колесо фортуны иначе, и меня бы не откачали. Мурманчане, берегите себя! – говорит депутат, которая смогла излечиться от коронавируса.

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