Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: запрещены дискотеки, работа детских игровых комнат

Детские игровые комнаты, как и другие развлечения, пока под запретом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Число заболевших коронавирусом за сутки в Мурманской области близится к девяти десятком, хотя еще пару недель назад не превышало 70 человек. На этой неделе новые ограничения из-за эпидобстановки не стали вводить, а вот действующие продлили.

- Деятельность ночных клубов, дискотек, детских игровых центров, парков отдыха и аттракционов приостановлена до особого распоряжения губернатора региона. Ограничения касаются также спортивных соревнований и выставочной деятельности. Соответствующее постановление накануне подписал губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Предыдущий срок приостановки истек 30 сентября 2020 года, - сообщили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области.

Как уточнили в штабе "КП", музеи продолжают работать. Под выставочной деятельностью, которая запрещена, подразумевается выставочная деятельность, осуществляемая в целях демонстрации и распространения товаров или услуг.

Напомним: ряд заведений в Мурманске оштрафовали за то, что проводили массовые мероприятия и дискотеки, хотя на них наложено табу.

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