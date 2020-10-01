Количество зараженных коронавирусом в Мурманской области превысило 15 тысяч человек

Коронавирус не отпускает Заполярье. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Пока одни страны обсуждают нагрянувшую вторую волну пандемии новой коронавирусной инфекции, Мурманская область не успела пережить первую. Опасный вирус как гулял по улицам заполярных городов и поселков, так и продолжает это делать, причем весьма успешно.

Мыслимое ли дело: COVID-19 хватило всего две недели, чтобы поставить новый рекорд на Кольском полуострове. По последней информации оперативного штаба при правительстве Мурманской области, к 1 октября коронавирус диагностировали у 15082 жителей региона. Тенденция тысяча заболевших за две недели пока сохраняется.

Однако число выявленных инфицированных за сутки снова начало расти. Вот уже как четвертый день оперштаб сообщает о не менее 80 новых зараженных. Правда, надо отдать должное, врачи не сидят, сложа руки. Им удалось излечить от коварной заразы уже 12482 заболевших. Увы, в борьбе за жизнь 218 человек они проиграли.

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