Количество зараженных коронавирусом в Мурманской области превысило 14 тысяч человек

Больных коронавирус становится больше. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Совсем недавно Мурманская область одолела планку в 13 тысяч заболевших коронавирусом - произошло это 3 сентября. И вот, спустя две недели, несмотря на то, что заболеваемость ковидом в целом пошла на спад, регион установил новый рекорд - уже более 14 тысяч инфицированных. То ли еще будет...

Всего в Заполярья по данным оперативного штаба зафиксировано 14060 случаев заражения опасной инфекцией. У 92% болезнь протекает в легкой или средней форме, остальные 8% подключены к аппаратам ИВЛ. Большая часть заболевших приходится на Мурманск - 7847 человек, Белокаменку - 2320 человек и Североморск - 1234 человека.

Хорошие новости тоже есть - более 80% пациентов с COVID-19 уже удалось вылечить, а именно здоровы 11623 северян. При этом, что печально, 192 человека умерли от новой коронавирусной инфекции.

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