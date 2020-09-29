Кот из Кандалакши, которому живодеры оторвали хвост, выжил, но по-прежнему находится в тяжелом состоянии

Кот Борис по-прежнему в стабильно тяжелом состоянии. Фото: "Джульбарс"

Все выходные добросердечные северяне переживали за судьбу кота из Кандалакши, которого живодеры избили и оторвали ему хвост. Напомним: инцидент произошел в ночь на 25 сентября в последнем подъезде дома №10 по улице Борисова. Зоозащитники пришли на помощь бедняге, который был в буквальном смысле при смерти. Изначально волонтеры даже боялись давать прогноз, доживет ли настрадавшийся котейка до следующего утра. Но Борис – так его окрестили его спасители – кажется, цепко держится своими когтями за жизнь.

- Ветеринары в Мурманска не подтвердили переломы. Сильнейший ушиб спинного мозга, повлекший за собой тяжкие последствия. Сейчас кот самостоятельно ест и пьет, делает свои «большие дела». Судить о том, может ли он сам пописать, мы пока не можем, потому, что ему установлен катетер для принудительного отведения мочи. Задние лапки Бориса так и остаются не подвижными. Прогнозов о его выздоровлении мы не делаем. Состояние кота остается стабильно тяжелым, - рассказали о состоянии дел пушистика в организации по защите животных «Джульбарс».

Волонтеры подчеркивают, что деньги на помощь Борису они не собирают, а те, кто сообщает об этом, мошенники, пытающиеся нажиться на беде кота. А пока зоозащитники борются за жизнь бедняги, в полиции начали проверку по факту публикации в СМИ. Сейчас важна любая информация о событиях, происходивших в доме №10 по улице Борисова в Кандалакше в ночь на 25 сентября.

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