В Кандалакше спасают кота, которому оторвали хвост и отбили почки

Кот, попавший в руки живодеров, находится между жизнью и смертью. Фото: "Джульбарс"

Человеческая жестокость не знает границ. В полной мере на себе испытал кот из Кандалакши и оказался на грани жизни и смерти.

- Возможно, ночью или же рано утром [25 сентября] в последнем подъезде дома №10 по улица Борисова был обнаружен истерзанный окровавленный кот, фенотип британца. Хвост котика валялся рядом. Оторванный, - сообщает о вопиющем случае организация по защите животных «Джульбарс».

Беднягу отвезли к ветеринарам и те вынесли вердикт – над котом издевались и жестоко избили. У мурлыки сломан крестец и один из позвонков, отбиты почки, разбита мордочка, в лапках деревянные щепки и поломаны когти - видимо, он пытался все-таки убежать от своих мучителей.

- Принесли его туда с критической температурой, примерно 32 градуса. До вечера котик находился на грелках в кислородной камере. Сейчас на передержке, накормлен паштетом с водичкой, лежит на грелках. Ночь будет решающей. Если он справится, то повезем его в Мурманск, - говорят волонтеры.

А пока идет борьба за жизнь бедного кота, зоозащитники ищут любую информацию и тех, кто совершил с ним такое.

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