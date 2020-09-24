В экотехнопарке под Мурманском спасают белого аиста

Заблудившемуся белому аисту грозит смерть без помощи людей. Фото: Управление отходами

Северяне известны своей отзывчивостью и добротой и уже не раз приходили на помощь животным, попавшим в беду. Так, например, весной 2018 года в Полярных Зорях от смерти спасали краснокнижную косулю. Теперь же помощь северян понадобилась белому аисту, который занесен в Красную книгу России. Красивая птица, до сих пор не встречавшаяся на просторах Кольского полуострова, поселилась в экотехнопарке в Междуречье.

- Сотрудники предприятия проконсультировались с орнитологами Кандалакшского природного заповедника и их коллегами из Москвы. Белый аист предпочитает зимовать в теплой Африке. По словам специалистов, птица молодая и, скорее всего, сбилась с курса и вместо тропиков оказалась в арктических широтах, - рассказывают в Управлении отходами.

Надо ли говорить, что без помощи людей заплутавшему пернатому грозит смерть. В экотехнопарке решили изловить птицу и отправить на зимовку в специализированный центр в другой регион, где после реабилитации аиста выпустят в естественную среду обитания. Сейчас решается вопрос, как поймать птицу – ведь к себе она никого не подпускает, а жить предпочитает на фонарных столбах.

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