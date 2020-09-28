Застрявшего в реке в Мурманской области лося спасли

Лось несколько часов простоял в воде, пока люди не спасли его. Фото: Лев Федосеев

В воскресенье, 28 сентября, северяне, проезжавшие реку Титовка в Печенгском районе, наблюдали стоящего между двух берегов лося. Многие умилялись зрелище и сразу доставали телефоны, чтобы сфотографировать красивую картину. Вот только сохатому нужна была помощь.

В воде лось простоял до вечера, было очевидно, что он не может выбраться на берег Титовки сам. Тогда северяне стали звонить куда только можно: в МЧС, ЕДДС Печенгского района, службу "112".

В тот же день в МЧС по Мурманской области сообщили, что информация о попавшем в беду лосе передана в министерство природных ресурсов и экологии региона.

- Наши сотрудники с 28 сентября работали на месте. Лося спасли! Оказалось, что его копыто застряло в камнях. Когда его освободили, лось ушел своим ходом, - рассказал "КП" первый заместитель министра Сергей Носарев.

Это уже не первый случай в Заполярье, когда сохатые попадают в подводные ловушки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

У дороги в аэропорт «Мурманск» гуляет пара лосей. На проезжую часть дикие животные так и не решились выйти [видео] (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru