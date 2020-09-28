В аэропорту «Мурманск» поменялась схема движения

Такая схема движения будет действовать до конца октября. Фото: соцсети

Реконструкция привокзальной площади в аэропорту «Мурманск» идет полным ходом. Правда, ради преображения парковки встречающим и провожающим придется потерпеть некоторые неудобства.

- Сейчас на привокзальной площади установлена временная схема движения на период работ на участке долгосрочной парковки. Въезд и выезд осуществляются по одной проезжей части. Временная схема будет действовать до третей декады октября – к этому времени должна завершиться реконструкция основного выезда, - рассказал «КП» технический директор аэропорта «Мурманск» Максим Шевелев.

Кстати, до 30 сентября парковка в главной воздушной гавани Заполярья будет бесплатной. Связано это с переносом оборудования. Как только оно будет установлено, за стоянку на привокзальной площади свыше 30 минут снова придется платить.

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