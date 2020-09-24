В аэропорту «Мурманск» приземлился первый рейс из Краснодара

В Мурманск из Краснодара прилетели 75 пассажиров. Фото: Елена МОЛОДЦОВА

Несмотря на непростое время - все-таки коронавирус внес в нашу жизнь существенные изменения - аэропорт «Мурманск» расширяет географию полетов. Вечером 24 сентября в главной воздушной гавани Заполярья встретили первый рейс из Краснодара.

- Полет прошел хорошо. В Мурманске нас встретили тепло. Первыми поздравили диспетчеры, - поделился впечатлениями командир Sukhoi Superjet 100 Риф Хайруллин.

В воздухе самолет находился почти четыре часа. Перед вылетом в аэропорту Краснодара чествовали первого пассажира, купившего билет в Мурманск. Им оказался северянин Денис Белоусов. В Мурманске же поздравляли Александра Грицынина из Краснодарского края, который стал первым купившим билет в обратном направлении.

- Для Мурманска важно открывать новые направления региональных перелетов, особенно в южные регионы. Думаю, в летний период этот рейс будет особенно популярен, - прокомментировал заместитель министра транспорта Мурманской области Виктор Титовский.

И первый рейс - лишнее тому доказательство. Билеты на него поступили в продажу за 10 дней до знаменательной даты. Тем не менее, в Мурманск из Краснодара прилетели 75 пассажиров.

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