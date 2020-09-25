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После реконструкции аэропорт «Мурманск» сможет принимать некоторые типы дальнемагистральных воздушных судов

Несмотря на пандемию, преображение главной воздушной гавани Заполярья не останавливалось ни на один день
Елена МОЛОДЦОВАЕлена МОЛОДЦОВА
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Реконструкция привокзальной площади аэропорта "Мурманск" подходит к концу.

Реконструкция привокзальной площади аэропорта "Мурманск" подходит к концу.

Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Разговоры о масштабной реконструкции международного аэропорта «Мурманск» ходят давно. Но не повлияет ли ситуация с коронавирусом на осуществление этих планов?

- Из-за пандемии пассажиропоток, конечно, несколько снизился. С начала 2020 года мы обслужили больше 600 тысяч человек. А вот встретить миллионного пассажира, возможно, в этом году не получится, но мы будем стремиться к этому, - отметил технический директор аэропорта «Мурманск» Максим Шевелев.

Кстати, пандемия коронавируса никоим образом не отразилась на реконструкции главной воздушной гавани Заполярья. Сейчас к своему логическому завершению подходит преображение привокзальной площади. Работы должны завершится уже в декабре.

- Начато проектирование нового терминала для внутренних рейсов. Генеральный проектировщик – «ЛенАэроПроект». Также прорабатываем федеральные программы по улучшению инфраструктуры аэропорта: расширение перрона и реконструкция патрульной автодороги, перемитрового ограждения и аварийно-спасательной станции, - отметил собеседник «КП». – Работа и финансирование в этом направлении не останавливались даже в период самых жестких ограничительных мер.

После окончания реконструкции инфраструктуры главная воздушная гавань Заполярья сможет принимать некоторые типы дальнемагистральных воздушных судов таких как Airbus А330-200 и Boeing 767-200, способные совершать перелеты на расстояние до 16000 километров

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