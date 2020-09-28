Стало известно, когда из Мурманска запустят двухэтажные поезда

Из Мурманска начнут ходить двухэтажные поезда. Фото: Иван ВИСЛОВ

Долгих четыре месяца железнодорожное сообщение с Мурманском осуществлялось только по альтернативному пути. Напомним: из-за рухнувшего в паводок моста до столицы Заполярья доходили только грузовые поезда и один пассажирский Мурманск – Санкт-Петербург, остальные останавливались на станции Выходной.

Но все неудобства теперь в прошлом – под Мурманском открыли новый железнодорожный мост. Первый грузовой состав по нему уже прошел. А когда же запустят пассажирское сообщение?

- Планируется, что 12 октября здесь откроется движение пассажирских поездов. Надежность и безопасность российский дорог – это ключевые моменты. Сейчас здесь будут двигаться грузовые поезда, мост еще раз опробован. После этого запустим новое необычное движение. Уверен, что мурманчанам, оно понравится, - рассказал Олег Белозеров, генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД».

Как выяснила «КП», речь идет о современных двухэтажных поездах, которые теперь будут регулярно курсировать между Мурманском и Санкт-Петербургом. На каких еще направлениях появятся современные вагоны, станет известно позже.

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