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Коронавирус Covid-19

В Мурманской области 26 сентября никто не умер от коронавируса

Опасная инфекция 26 сентября не унесла жизни северян
Елена МОЛОДЦОВАЕлена МОЛОДЦОВА
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Коронавирус ослабил хватку на Севере.

Коронавирус ослабил хватку на Севере.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Пандемия коронавируса несколько ослабила хватку. Новые случаи заболевания на Кольском полуострове продолжают выявлять, но, к счастью, вот уже второй день обходится без жертв.

По информации оперативного штаба при правительстве Мурманской области, в регионе COVID-19 заразились уже 14661 северянин. Победить опасную инфекцию удалось 12030 пациентам. Еще 2426 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирус» находятся под наблюдением медиков.

Всего же с начала пандемии коварная болезнь унесла жизни 205 жителей Заполярья. Последний раз о жертвах коронавируса сообщалось 24 сентября. Тогда от ковида умерли три человека в возрасте 61, 63 и 68 лет. 25 сентября обошлось без жертв. И сегодня, 26 сентября, к счастью, не случилось прибавления в сводке летальных исходов. Это уже третий день в первом осеннем месяце, когда никто не умер от коронавируса.

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