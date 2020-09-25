Стали известны подробности о погибших от коронавируса в Мурманской области с 20 по 24 сентября

Коронавирус не отступает. Фото: Иван МАКЕЕВ

За сентябрь был всего один день, когда в Мурманской области никто не умер от коронавируса - это 15-е число. Шесть дней прибавлялось по три летальных случая. Сейчас число жертв коронавируса с начала пандемии выросло до 205. В оперштабе рассказали подробности о жертвам с прошлого воскресенья.

- 20 сентября скончались два пациента с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус. Возраст пациентов — 74 года и 89 лет. Они переносили болезнь в тяжелой форме. Пациенты имели сопутствующие хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, органов дыхания и пищеварения, - уточнили в оперативном штабе.

21 сентября летальный случай был один - умер 77-летний северянин, у него коронавирус протекал на фоне хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, избыточного веса. На следующий день снова были две жертвы 50 и 69 лет. У них были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, почек, избыточный вес.

23 сентября - опять три жертвы: 58, 66 и 78 лет.

- Они переносили болезнь в тяжелой форме. Пациенты имели сопутствующие хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, последствия инсульта, сахарный диабет. 24 сентября также скончались три пациента с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус. Возраст пациентов — 61, 63 и 68 лет. Они имели сопутствующие хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, сахарный диабет, онкологическое заболевание, - рассказали в оперштабе.

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