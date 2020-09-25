Стало известно, когда запустят в эксплатацию новый железнодорожный мост под Мурманском

Новый мост готов к эксплуатации. Фото: Правительство Мурманской области

Весенний паводок 2020 года стал настоящей проверкой для руководства Мурманской области. Ему пришлось в реальных условиях демонстрировать свое умение работать в экстренной ситуации и ликвидировать ЧП регионального масштаба.

Напомним: 1 июня в бурные воды реки Кола рухнул железнодорожный мост, соединяющий Мурманск с остальной частью страны. В кратчайшие сроки движение поездов запустили по альтернативному пути, а на месте крушения важной переправы начались работы по строительству нового сооружения. И вот спустя три месяца на нем готовятся возобновить движение.

- 28 сентября будет запущен в эксплуатацию новый железнодорожный мост на 1436 километре перегона Кола – Выходной. В церемонии примет участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Планируется участие министра транспорта Российской Федерации Евгения Дитриха и генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозерова, - сообщили в правительстве Мурманской области.

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