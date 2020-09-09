Все пролеты нового моста через Колу установлены на опоры

Пролеты нового моста встали на опоры. Фото: vk.com/strojka_kolski_rajon

Строительство нового моста на перегоне станций Кола-Выходной идет полным ходом. Напомним, старая конструкция рухнула 1 июня, когда в Мурманской области вовсю бушевал паводок. Стало ли половодье причиной ЧП или же виноват человеческий фактор, установят следователи - по факту обрушения возбуждено уголовное дело.

А пока была проложена альтернативная железнодорожная ветка, чтобы наладить движение поездов в Мурманск. И строители вовсю строят новый мост.

- В течение трех минувших дней производились технологические операции по установке двух пролетных строений длиной 18,2 метра каждое на береговые опоры. Установка проводилась при помощи автокранов грузоподъемностью 100 тонн. Следующий этап работы – обустройство железнодорожной инфраструктуры на мосту и на подходах к нему, - сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Напомним: к монтажу пролетов строители приступили в конце августа. Испытать мост планируют в конце сентября.

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