В Мурманске горел траулер «Несь»

Пожар на судне тушили 26 огнеборцев. Фото: Пресс-служба МЧС по Мурманской области

Не успели в Заполярье отгреметь масштабные комплексные учения по ликвидации разлива нефтепродуктов, как экстренные служба были подняты по уже реальной тревоге. У причалов Мурманской судоверфи загорелось рыболовецкое судно.

- 24 сентября в 18.19 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании траулера «Несь» у причала Мурманской судоверфи, на улице Траловой в Мурманске, - сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области. – На место прибыли 26 человек личного состава и шесть единиц техники.

Как выяснилось, возгорание произошло между средней палубой и мостиком и между переборками кабельных тросов. Как такового открытого огня не было - тлели электрические провода в кабель-канале.

- Площадь пожара 3 квадратных метра. В 20.55 была объявлена ликвидация возгорания, пострадавших нет, - уточнил заместитель начальника пресс-службы МЧС по Мурманской области Михаил Бурков.

Остается надеяться, что «Несь» не постигнет судьба судна «Сайда», которое после пожара в августе затонуло в Кольском заливе. В причинах ЧП случившемся на траулере «Несь» разбирается Мурманская транспортная прокуратура.

- По предварительным данным, возгорание в одном из помещений рыболовецкого судна произошло при производстве сварочных работ. На борту находились шесть членов экипажа, которые были сразу эвакуированы, - отметили в ведомстве.

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