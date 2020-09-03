В Тамбовской области во время пожара на даче погибла жительница Мурманска

Женщину спасти не удалось. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В селе Никольское Знаменского района Тамбовской области в последний день лета произошла трагедия - при пожаре, который случился на даче, погибла жительница Мурманска.

Когда частный дом хозяйки объяли языки пламени, соседи вызвали пожарных. Но спасти 74-летнюю женщину уже не представлялось возможным, так как огонь полностью охватил жилье. Тело северянки нашли уже под обломками выгоревшего кирпичного дома.

- Следователи Тамбовского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Тамбовской области устанавливают обстоятельства произошедшей трагедии. Назначен комплекс необходимых экспертиз, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тамбовской области.

Известно, что погибшая мурманчанка обычно приезжала сюда на отдых с мужем, но в этот раз он остался работать в заполярной столице .

Напомним: рыбак, который погиб в Гирвасском заказнике в Кольском районе, получил 90% ожог тела. Мужчина находился в избушке, которую объял огонь.

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