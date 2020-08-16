В Мурманске 29 огнеборцев тушили пожар на судне "Сайда"

Пожар удалось локализовать только ближе к полуночи. Фото: ГУ МЧС России по МО

Вечер 15 августа для мурманских пожарных выдался очень жарким: языки пламени объяли судно "Сайда", на тушение которого понадобилось не менее 7 часов.

- В 17.18 в оперативную дежурную службу центра управления кризисными ситуациями ГУ МЧС России по Мурманской области по номеру «112» поступила информация о пожаре на судне "Сайда" в районе улицы Три ручья. По прибытию первого пожарно-спасательного подразделения возгорание произошло на нижней палубе, всего 4 палубы, объявлен «Бис-1». Судно обесточено. По уточненной информации, оно выведено из эксплуатации, было подготовлено к утилизации, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.

Итого к тушению пожара было привлечено 29 человек, 9 единиц техники. Экипаж судна эвакуировали, пострадавших нет. Локализовать возгорание удалось только в 23.46. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Сейчас мурманская транспортная прокуратура проводит проверку по факту возгорания.

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