В сети появились фотографии готовящегося к открытию крематория под Мурманском

Открытие крематория пока откладывается. Фото: Руслан Бортко

Еще в декабре прошлого года предприниматель Руслан Бортко подал документы на получение разрешения на ввод в эксплуатацию первого в Мурманской области крематория. Однако из-за пандемии открытие пришлось отложить.

Не так давно дату перенесли на этот сентябрь, но и она кажется уже призрачной.

Все необходимое оборудование в первом в Мурманской области крематории уже есть. Фото: Руслан Бортко

- Как и обещали ранее, несмотря на трудности, вызванные пандемией, к сентябрю мы завершили монтаж оборудования. Также получили положительное заключение санитарной экспертизы крематория и согласование санитарно-защитной зоны в Роспотребнадзоре . Остался финальный момент - получить разрешение на ввод в эксплуатацию. Соответствующее заявление в администрацию Кольского района нами уже подано. Сразу после получения этого документа, мы готовы приступить к наладке оборудования, которая займет несколько недель, - рассказал Руслан Бортко.

На территории крематория будет колумбарий, где можно будет захоронить прах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На кладбище в Мурмашах заметили следы медведя. Жителей просят быть внимательными (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru