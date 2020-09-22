В Мурманске на Семеновском озере установят теплую остановку с Wi-Fi

Новая остановка будет выглядеть примерно так.

В Мурманске все еще идет замена старых автобусных остановок-павильонов на антивандальные. Как известно, новые комплексы многим местным жителям пришлись не по душе, так как от холода и ветра они не спасают, к тому же их стали часто разбивать хулиганы.

Но прогресс на месте не стоит. Так, в областном центре на набережной у Семеновского озера появится современная остановка с подогревом и бесплатным Wi-Fi. Правда, пока что она будет такая одна.

- Открытая остановка должна быть оборудована информационным табло, названием остановки с внутренней подсветкой, урной, всепогодными камерами, гостевой сетью WiFi. Пол с электроподогревом, покрытие антискользящее – резиновый ячеистый ковер, - отмечается в техническом задании к проекту на сайте госзакупок. - Также комплекс должен быть оборудован пандусом. Габариты и конструктивные особенности остановки должны позволять посетителю на инвалидной коляске свободно въезжать и располагаться внутри.

Заказчиком выступило МАУК "Мурманские городские парки и скверы". На это дело было выделено 2,4 миллиона рублей. Когда новая остановка будет красоваться в городе - пока что неизвестно.

Напомним: в мае северянам представили другой, более современный дизайн остановок, где есть закрытые части и можно укрыться от непогоды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

“Новый Мурманск” расположится на площади 38 тысяч квадратных метров. Стали известны подробности проекта, который хотят воплотить в Мурманской области (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru