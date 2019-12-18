2019-12-18T14:14:26+03:00
Общество

В Мурманске вандалы побили стекла на двух остановках почти на 44 тысячи рублей

Найти разбойников не помогло даже обещанное вознаграждение
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Остановки в Мурманске вновь оказались под прицелом вандалов. Фото: Администрация МурманскаОстановки в Мурманске вновь оказались под прицелом вандалов. Фото: Администрация Мурманска
Изменить размер текста:

Вандалы – настоящий бич остановок общественного транспорта столицы Заполярья. От напора хулиганов противоударные стекла разлетаются вдребезги, бюджетные деньги же идут не на развитие комфортной городской среды, а на восстановление испорченного имущества.

Напомним: в начале ноября от рук вандалов пострадала остановка «Улица Генерала Журбы». Тогда хулиганы испортили сразу восемь стекол. Руководитель управления дорожного хозяйства Станислав Ланин даже назначил вознаграждение в 10 тысяч рублей за видео, которое поможет изобличить хулиганов, но эта затея не увенчалась успехом. А спустя месяц список поврежденных остановок пополнили еще два комплекса.

- Хулиганы побили стекла на остановках «Улица Первомайская» и «Улица Шевченко» на общую сумму 43 800 рублей, - рассказали «КП» в Управлении дорожного хозяйства администрации Мурманска.

Сколько всего комплексов испортили вандалы в этом году, в ведомстве, признаться, уже сбились со счета.

- Мы заказывали 80 запасных стекол – не осталось ни одного, - говорит собеседник «КП». – Никакие вознаграждения в поисках хулиганов не помогают. Надо камеры ставить на каждом комплексе. Тогда толк будет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кандалакше ответственного за "самую чудовищную елку России" лишили премии
Стало известно, из какой страны в Мурманскую область пришли анонимные письма с угрозами теракта
Перестало биться сердце «золотой скрипки» Мурманской области
В Мурманске вандалы побили стекла на двух остановках почти на 44 тысячи рублей
На мурманский Ледовый дворец спорта опустилось «северное сияние»
В Мурманске вспоминают погибших на буровой «Кольская», которая затонула 8 лет назад
В Республике Коми обнаружили мышьяк в пикше, треске и камбале из Мурманска
Жительница Кандалакши попросила соседа не шуметь, а тот приставил к ее голове пистолет
В Мурманской области уменьшится плата за вывоз мусора
Мурманск вошел в Топ-25 городов России по высоте новогодней елки
В Шонгуе начался заключительный этап строительства нового моста через реку Колу
Ирландцы привезли в Мурманск из Дублина томаты с клопами
В Мурманске на суд по делу Шубина пригласили генеральную прокуратуру
Угроза взрыва: Экстренные службы стянуты к Кольской больнице
«Комсомольская правда»-Мурманск» ищет самого толстого кота
«В поисках Николауса»: В МАГУ прошел квест для школьников, изучающих немецкий язык