В Мурманске вандалы побили стекла на двух остановках почти на 44 тысячи рублей

СЕГОДНЯ 14:14 2019-12-18T14:14:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Вандалы – настоящий бич остановок общественного транспорта столицы Заполярья. От напора хулиганов противоударные стекла разлетаются вдребезги, бюджетные деньги же идут не на развитие комфортной городской среды, а на восстановление испорченного имущества.

Напомним: в начале ноября от рук вандалов пострадала остановка «Улица Генерала Журбы». Тогда хулиганы испортили сразу восемь стекол. Руководитель управления дорожного хозяйства Станислав Ланин даже назначил вознаграждение в 10 тысяч рублей за видео, которое поможет изобличить хулиганов, но эта затея не увенчалась успехом. А спустя месяц список поврежденных остановок пополнили еще два комплекса.

- Хулиганы побили стекла на остановках «Улица Первомайская» и «Улица Шевченко» на общую сумму 43 800 рублей, - рассказали «КП» в Управлении дорожного хозяйства администрации Мурманска.

Сколько всего комплексов испортили вандалы в этом году, в ведомстве, признаться, уже сбились со счета.

- Мы заказывали 80 запасных стекол – не осталось ни одного, - говорит собеседник «КП». – Никакие вознаграждения в поисках хулиганов не помогают. Надо камеры ставить на каждом комплексе. Тогда толк будет.

ИСТОЧНИК KP.RU