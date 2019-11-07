2019-11-07T12:20:27+03:00
Общество

В Мурманске вандалы разбили четыре стекла на остановке «Улица Журбы»

В полицию заявление об этом инциденте не поступало
Елена ЧУМАКОВА
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Антивандальная остановка не выдержала натиска северян. Фото: Мурманск. Официальная группаАнтивандальная остановка не выдержала натиска северян. Фото: Мурманск. Официальная группа
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Специально для горожан в начале года администрация Мурманская закупила 23 антивандальных остановочных комплекса. Но, как показало время, новенькие остановки явно не готовы к напору нерадивых северян.

- В Мурманске вандалы разбили четыре стекла еще у одного комплекса – в этот раз на остановке «Улица Генерала Журбы». Стоимость каждого такого стекла – более 8000 рублей, - такое сообщение появилось в сообществе «Мурманск. Официальная группа».

С помощью нетрудных математических вычислений нанесенный вандалами ущерб подсчитать совсем не трудно – 32 тысячи рублей. Пользователи соцсетей уже устроили дискуссию о том, кто виноват в этой ситуации: воспитание юных мурманчан или власти, закупившие для российского города за Полярным кругом стеклянные комплексы. А тем временем, этой уже не первая остановка, пострадавшая от рук вандалов, - не далее, как в августе натиска молодежи не выдержало стекло комплекса на остановке «Улица Чумбарова-Лучинского», а мае пострадали остановки на улицах Ивченко, Тарана, Полярные Зори и Книповича.

Тем не менее, в полицию заявление о порче городского имущества на улице Журбы не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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