В Мурманске установят 23 остановки с защитой от вандалов
В Мурманске третий год продолжается массовая замена остановок. На смену торговым павильонам давно пришли максимально простые конструкции. Сегодня глава администрации города Андрей Сысоев в рамках традиционного объезда посетил «Управление дорожного хозяйства», где ему продемонстрировали новые комплексы.
– Многие уже и не помнят старые торгово-остановочные комплексы, которые имели довольно неприглядный вид. Эти же конструкции из металла с антивандальным остеклением, соответствующие всем требованиям, установлены уже практически на всех площадках ожидания общественного транспорта, – подчеркивают в пресс-службе администрации. – Прозрачные конструкции прочны, плюс обеспечивают максимальную видимость. Ведь пассажир, находящийся в павильоне, должен в первую очередь видеть приближающийся автобус или троллейбус.
Фото: администрация города Мурманска.
Дизайн остановок претерпел некоторые изменения - по бокам у них появились две дополнительные стенки. По мнению Андрея Сысоева, это обеспечит надежную защиту от дождя и непогоды.
«Управление дорожного хозяйства» закупило 23 павильона нового образца. В планах учреждения приобрести еще 20 таких строений.
ИСТОЧНИК KP.RU