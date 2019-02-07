В Мурманске установят 23 остановки с защитой от вандалов

СЕГОДНЯ 18:08 2019-02-07T18:08:07+03:00

Многие мурманчане в начале масштабной программы по замене остановок были недовольны действием властей. Говоря о том, что такие комплексы продуваемы всеми ветрами и деньги, ушедшие на снос еще пригодных остановок, можно было потратить на другие нужды города. Фото: администрация города Мурманска.

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В Мурманске третий год продолжается массовая замена остановок. На смену торговым павильонам давно пришли максимально простые конструкции. Сегодня глава администрации города Андрей Сысоев в рамках традиционного объезда посетил «Управление дорожного хозяйства», где ему продемонстрировали новые комплексы.

– Многие уже и не помнят старые торгово-остановочные комплексы, которые имели довольно неприглядный вид. Эти же конструкции из металла с антивандальным остеклением, соответствующие всем требованиям, установлены уже практически на всех площадках ожидания общественного транспорта, – подчеркивают в пресс-службе администрации. – Прозрачные конструкции прочны, плюс обеспечивают максимальную видимость. Ведь пассажир, находящийся в павильоне, должен в первую очередь видеть приближающийся автобус или троллейбус.

Фото: администрация города Мурманска.

Дизайн остановок претерпел некоторые изменения - по бокам у них появились две дополнительные стенки. По мнению Андрея Сысоева, это обеспечит надежную защиту от дождя и непогоды.

«Управление дорожного хозяйства» закупило 23 павильона нового образца. В планах учреждения приобрести еще 20 таких строений.

ИСТОЧНИК KP.RU