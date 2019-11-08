В Мурманске объявили вознаграждение за видео, которое поможет установить вандала, разгромившего остановку
Когда в столице Заполярья стали появляться новые стеклянные остановки, надежно защищающие от ветра и осадков ожидающих транспорт пассажиров, мурманчане сразу высказали опасения, что комплексы простоят недолго и, увы, оказались правы. Напомним, на днях неизвестные разгромили очередной комплекс на этот раз на остановке «Улица Журбы» в Мурманске, безнадежно испортив четыре антивандальных стекла.
- Ущерб оценен в 58,5 тысяч рублей. Остановочный комплекс на «Улице Журбы» планируется восстановить к 15 ноября, - сообщили в Управлении дорожного хозяйства администрации Мурманска. – 6 ноября было написано заявление в полицию.
Руководитель Управления дорожного хозяйства Станислав Ланин решил помочь правоохранительным органам в поисках вандалов и объявил о том, что готов выплатить 10 тысяч рублей из личных средств за видеозапись, с помощью которой можно установить граждан, разгромивших остановку.
ИСТОЧНИК KP.RU