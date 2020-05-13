2020-05-13T12:06:30+03:00
Общество

Жителям Мурманска предложили оценить новые остановки для города

Для самых людных остановок сделают закрытые части
Мария ПАШЕНКОВА
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Мруманчанам предлагают оценить вариант новых остановок. Фото: vk.com/centrgoroda51Мруманчанам предлагают оценить вариант новых остановок. Фото: vk.com/centrgoroda51
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Коронавирус коронавирусом, но совсем ставить жизнь на паузу нельзя. В правительстве Мурманской области и муниципалитетах уже строят планы, как будут приводить в порядок населенные пункты. Это и ремонт дорог, и вывоз мусора, и реконструкции.

На днях был представлен план обновления сердца Мурманска - площади Пять Углов. А теперь Центр городского развития Мурманской области предлагает северян оценить проект остановок для столицы Заполярья. Его подготовила компания VDS, разработкой дизайна занимался Алексей Шишков.

Фото: vk.com/centrgoroda51

Фото: vk.com/centrgoroda51

Остановки могут стать или салатовыми, или их сделают под дерево. Для самых "топовых мест", как отметили в центре, сделают закрытые части, в которых можно укрыться от снега или дождя. Напомним, что когда в Мурманске снесли остановки-павильоны и установили вместо них антивандальные (оказавшиеся не самыми прочными), состоящие из сеток и специального стекла, то горожане возмутились: в таких от непогоды не укроешься.

Фото: vk.com/centrgoroda51

Фото: vk.com/centrgoroda51

Обсудить эскиз можно в группе Центра городского развития Мурманской области в "ВКонтакте".

Фото: vk.com/centrgoroda51

Фото: vk.com/centrgoroda51

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ИСТОЧНИК KP.RU

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