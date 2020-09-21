“Новый Мурманск” расположится на площади 38 тысяч квадратных метров

"Новый Мурманск" появится рядом с морским вокзалом. Фото: правительство МО

В прошлом году в правительстве Мурманской области заявили амбициозный проект “Новый Мурманск”. Он должен был стать новым культурно-деловым центром столицы Заполярья, включающий в себя бизнес-центры, конгресс-центр, магазины, кафе, океанариум, пространства для работы и жилые дома.

Изначально “Новый Мурманск” должен был появиться у Абрам-мыса, но создание большой инфраструктуры на левом берегу Кольского залива, оказалось слишком дорогостоящим.

Поэтому для него выбрали новое место - на территории старой судоверфи рядом с морским вокзалом. На первом арктическом туристском медиаконгрессе “Доступная Арктика” вице-губернатор Ольга Кузнецова рассказала подробности проекта.

- Он расположится на территории в почти 38 тысяч квадратных метров. Будет создан конгресс-центр на три тысячи рабочих мест, рыбный рынок, музей Арктики, апартаменты, - уточнила Ольга Кузнецова.

От ледокола “Ленин” до “Нового Мурманска” будет продлена набережная. В данный момент идет проектирование будущего культурно-делового центра.

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