Марина Ковтун о своем возвращении в политику Мурманской области: "Полная брехня"

Марина Ковтун прокомментировала слухи о своем возвращении в политику. Фото: правительтво Мурманской области

В марте 2019 года Марина Ковтун досрочно ушла в отставку с поста губернатора Мурманской области, аргументировав это тем, что надо дать возможность поработать тем, кто хочет участвовать в выборах.

После этого Марина Васильевна переехала в Москву, где давно живут ее дети, стала президентом компании "Русский лосось". Но Мурманскую область она не забывает и часто приезжает на Кольский полуостров на рыбалку.

На прошлой неделе Марина Ковтун вновь посетила родной регион, чем спровоцировала слухи.

Дело в том, что в последнее время северяне обсуждают конфликт вокруг увольнения руководителя "Мурманских городских парков и скверов" Александра Накая, из-за которого отношения между Советом депутатов Мурманска, правительством региона и главой администрации Мурманска стали натянутыми.

В социальных сетях пошли пересуды, что Марина Ковтун прилетела не только рыбачить но и поддержать одну из сторон. На это экс-губернатор отреагировала лаконично, но емко.

- Полная брехня, - написала Марина Васильевна в своем "Твиттере".

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