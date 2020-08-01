Бывший вице-губернатор Мурманской области Анатолий Векшин про Марину Ковтун: "Женщина, которой восхищаюсь"

1 Авг. 2020 2020-08-01T08:54:49+03:00

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Марина Ковтун стала врио губернатора Мурманской области весной 2012 года, а в 2013 году назначила своим вице-губернатором Анатолия Векшина. В тандеме он проработали до самой отставки Марины Васильевны в марте 2019 года.

Впрочем, Анатолий Векшин, отвечающий за внутреннюю политику, остался в "белом доме" после назначения Андрея Чибиса. Вместе они пережили выборы губернатора. А потом Анатолий Векшин подал в отставку и уехал в Челябинскую область, где в местном правительстве ему предложили аналогичную должность.

Впрочем, бывшие коллеги друг друга не забыли. Марина Ковтун и Анатолий Векшин встретились этим летом в Москве, где сейчас живет экс-губернатор.

- Женщина, которой я восхищаюсь! - подписал совместный снимок Анатолий Векшин

Напомним, этим летом Марина Васильевна прилетала в Мурманскую область на рыбалку.

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