В Мурманской области откроется химико-металлургический комплекс по производству редких металлов

Добыча полезных ископаемых в регионе выходить на новый уровень. Фото: правительство МО

Власти Мурманской области возрождают химико-металлургический комплекс по производству редких металлов, который будет создан на базе африкандского месторождения перовскит-титаномагнетитовых руд. Инвестиционным проектом занялась компания АО «Аркминерал – Ресурс» при поддержке регионального правительства.

- Проект подразумевает производство высокотехнологичных материалов, которых на сегодняшний день нет в достаточном количестве в России: это диоксид титана, редкие металлы. То, без чего нынешняя промышленность не может обойтись. Считаю, этот проект уникальным не только для региона, но и для всей страны, с очень высоким экспортным потенциалом, – подчеркнул генеральный директор компании «Аркминерал» Андрей Тренин.

Как пояснил гендиректор, одной из основных проблем стало то, что участок недр расположен близко к объекту военной инфраструктуры. По условиям лицензии, добыча полезных ископаемых станет возможна только после того, как объект Минобороны перенесут в другое место, а запланировано это дело на 2021-2022 годы.

- До релокации мы проведем геологоразведку и постановку запасов на баланс, чтобы понять, сколько полезных ископаемых и где они находятся. Инфраструктура на данный момент вся есть, нам предстоит ее обновить и реконструировать, – отметил Андрей Тренин.

Что важно, в рамках проекта планируется создать 450 новых постоянных рабочих мест. Общий объем инвестиций составит порядка 17,9 миллиарда рублей.

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