2020-04-01T17:31:51+03:00
Экономика

В Мурманской области объявляют аукцион на добычу руды на Африкандском месторождении

Региональные власти хотят возродить химико-металлургический комплекс по производству редких металлов
Наталья ЛОБАНОВА
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Проект должен внести большой вклад в экономику региона.Проект должен внести большой вклад в экономику региона.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Грядет знаковое событие для региона! Федеральное агентство по недропользованию собирается объявить аукцион на право пользования недрами Центрального участка Африкандского месторождения Мурманской области для разведки и добычи перовскит-титаномагнетитовых руд. Можно сказать, что проект по созданию химико-металлургического комплекса по производству диоксида титана и редких металлов получил новый шанс.

- Проект, безусловно, внесет большой вклад в экономику региона – в его рамках планируется создать 450 новых рабочих мест и около 100 дополнительных рабочих мест на время строительства. Общий объем инвестиций составит порядка 18,4 миллиарда рублей. На сегодняшний день уже достигнуты первые результаты. Получено официальное положительное заключение от Федерального центра проектного финансирования, подписаны соглашения о выполнении геологоразведочных и исследовательских работ и подключении к сетям производственных мощностей, - сообщили в правительстве Мурманской области.

Важный проект по добыче полезных ископаемых обязательно будет реализован и займет важное место в экономике заполярного региона, что особенно важно в ситуации с коронавирусом, бьющем по экономике региона и страны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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