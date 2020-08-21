В Мурманской области до 2021 года обустроят шесть новых объектов

Некоторые города ждут преображения. Фото: правительство МО

Жить в Мурманской области станет комфортнее и приятнее! Так, до конца 2021 года в Заполярье будет реализовано шесть проектов, которые стали победителями III Всероссийского конкурса лучших проектов комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Обустройством общественных пространств займутся в Оленегорске, Кандалакше,Заполярном, Ковдоре, Снежногорске и Кировске.

- В Кандалакше появится набережная с красивым названием «Город у Белого моря» и лучшими видами на Кандалакшский залив. В Оленегорске обустроят Сквер космонавтики, в том числе там установят памятник Покорителям Космоса, - рассказывают в министерстве градостроительства и благоустройства Мурманской области. - В Заполярном создадут «Тропу здоровья» - место для отдыха и занятий спортом как зимой, так и летом.

Кроме того, в Снежногорске будет обустроен сквер под названием «Снежный». Туда войдет центральное городское озеро с прилегающей зеленой зоной и центральная площадь имени В.В. Мурко.

В Ковдоре благоустроят территорию от площади Ленина до улицы Кошица, включая парк Сокольники, зону вокруг Дворца Культуры и часть улицы Победы. Не обделят и жителей Кировска - там сделают современный парк с учетом пожеланий всех горожан.

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