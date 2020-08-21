В Мурманске до 2022 года построят две новые школы

Школы будут на 800 и 500 мест. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманске станет больше учебных заведений - к 2022 году в областном центре построят две новые общеобразовательные школы на 800 и 500 мест. Располагаться учреждения будут в переулке Казарменном и на улице Советской. На сегодняшний день по данным проектам идет процесс подготовки к строительству.

- Важно, что две школы за два следующих года – это не предел. К 2025 году в столице Заполярья должна появится еще пара новых образовательных заведений, – подчеркнула заместитель губернатора Мурманской области Оксана Астахова. Планируется, что третья и четвертая школы будут располагаться в районе улиц Буркова и Радищева. Оксана Астахова поручила представителям комитета градостроительства администрации Мурманска проработать вопрос передачи права собственности участка в муниципальную собственность.

Напомним: стало известно, какие меры безопасности в связи с коронавирусом примут в школах Мурманской области в новом учебному году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как в поликлиниках Мурманской области организовали медосмотр детей перед детсадами и школами. В региональном минздраве постарались свести напряженность в медучреждениях к минимуму (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru