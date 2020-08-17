Какие меры безопасности в связи с коронавирусом примут в школах Мурманской области

Школьников ждут изменения в новом учебном году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Что и говорить, а коронавирус существенно изменил жизнь школьников этом году. Напомним: всю четвертую четверть ребятам пришлось заниматься дистанционно, а традиционные торжественные линейки и вовсе отменили. Какие еще изменения ждут учеников учреждений общего и профессионального образования?

- Образовательная деятельность будет организована в традиционном формате с неукоснительным соблюдением требований Роспотребнадзора. Перед началом учебного года во всех учреждениях будут проведена уборка и дезинфекция помещений, - отметила министр образования и науки Мурманской области Анна Головина.

Кроме того, при входе в школу всем сотрудникам, ученикам и посетителям будут мерить температуру бесконтактными термометрами. А вот прохождение всеми работниками обязательного тестирования на COVID-19 перед началом учебного года не потребуется.

- Будет организована встреча учащихся перед началом уроков и сопровождение их в кабинет. Чтобы максимально разобщение школьников, будет изменено время начала первого урока в разных классах. При этом расписание звонков будет составлено таким образом, чтобы минимизировать контакты детей между собой. Перемены будут орагнизованы с учетом разделения рекреаций на отдельные зоны, - отметила Анна Германовна.

В малокомплектных школах за каждым классом будет закреплен отдельный кабинет и обеспечено проветривание его во время перемены и коридора во время уроков, а также обеззараживание воздуха. В кабинетах биологии, информатики, музыки, технологии, физики и химии, которые оснащены специализированным оборудованием, классы будут меняться.

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