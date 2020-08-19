Как в поликлиниках Мурманской области организовали медосмотр детей перед детсадами и школами

В детских поликлиниках станет многолюдно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Благодаря тому, что уровень заболеваемости коронавирусом в Мурманской области снижается, скоро малыши отправятся в детские сады, а ребята постарше - в школы. Для открытия учебных и дошкольных заведений власти приняли все необходимые меры.

Однако с приближением этой осенней поры начинаются свои трудности. Так, каждый год с середины августа и до середины сентября детские поликлиники Заполярья переполняются маленькими северянами и их родителями, которые спешат оформить ребят в образовательные организации.

- Постараемся не допустить напряженности в поликлиниках в этот период. Для удобства родителей и детей уже открыты дополнительные кабинеты для сдачи анализов, продлено время работы лабораторий, введены дополнительные приемы врачей для оформления необходимых справок, организована работа детских поликлиник по субботам, - сообщили в министерстве здравоохранения Мурманской области.

Какие анализы нужно для поступления в детсад. Фото: vk.com/minzdrav_51

В ведомстве также напоминают, что если у ребенка в 2020 году не была проведена реакция Манту для допуска в дошкольное учреждение, нужно обязательно пройти эту диагностическую процедуру.

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