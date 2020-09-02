У 18 учителей из Мурманской области выявили коронавирус

Коронавирус добрался и до учителей. Фото: Евгения ГУСЕВА

2 сентября в Мурманской области количество новых выявленных случаев заболевания коронавирусом было больше, чем обычно - целых 75. Как отметили в региональном оперативном штабе, рост зараженных был связан с массовым тестированием учителей на COVID-19 перед началом учебного года.

- Всего проведено 4936 тестов среди педагогов. Из них выявили 18 положительных или 0,3% от общего числа обследованных, - сообщили в оперштабе при правительстве Мурманской области.

Всего на наличие ковида в регионе проверят более 6 тысяч преподавателей, чтобы минимизировать риск заражения коронавирусом.

К слову, школьникам проверяться перед учебой не надо, их ждет только ежедневная термометрия перед началом уроков.

Напомним: ранее опасная инфекция была зафиксирована у 13 педагогов. Всех их отправили на лечение.

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