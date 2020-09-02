Число умерших от коронавируса в Мурманске на 2 сентября 2020 года составило 165 человек

Коронавирус уносит новых жертв. Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирус забирает все больше и больше жизней. После непродолжительного затишья, когда в Мурманской области пару дней не было выявлено смертей от ковида, опасная инфекция вновь набирает обороты. По последним данным оперативного штаба, за минувшие сутки COVID-19 одолел еще трех человек. Подробности о них - возраст, пол, сопутствующие заболевания, пока что не уточняются. Всего в кольском крае зафиксировано 165 летальных исходов.

Всего в Мурманской области выявлено 12967 случаев заражения коронавирусом. Большая часть приходится на Мурманск - 7111 заболевших, Белокаменку - 2315 инфицированных и Североморск - 1119. За минувшие сутки в регионе прибавилось 75 зараженных ковидом.

Тем не менее, многие уже выздоровели. Так, заполярные врачи смогли вылечить от COVID-19 больше 10 тысяч человек, а именно 10501 пациента. За минувшие сутки поправились 47 северян.

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