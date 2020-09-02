Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 2 сентября 2020 года: социальные учреждения заработали в обычном режиме

В Мурманской области жизнь постепенно возвращается в прежнее русло. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 2 сентября 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 12892 заболевших COVID-19, 10454 человека выздоровели и 162 умерли.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболел 7061 человек. 48 новых случаев были выявлены за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, пока затишье - все еще 2315 заболевших.

На остальной территории Мурманской области подтверждено 10577 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 65 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+13 всего 1116), и Печенгском районах (+4, всего 471).

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 7061 случай

Белокаменка - 2315 случаев

Североморск - 1116 случаев

Мончегорск – 523 случая

Печенгский район - 471 случай

Кольский район - 433 случая

Апатиты – 275 случаев

Кировск – 164 случая

Кандалакшский район – 143 случая

Оленегорск – 127 случаев

Ковдорский район - 121 случай

Ловозерский район - 56 случаев

Терский район – 30 случаев

Полярный – 21 случай

ЗАТО Видяево - 21 случай

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Распространение коронавируса по муниципалитетам Мурманской области. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 7061

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: работают

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны. С 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские дневные лагеря во всех муниципалитетах; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. А вот кальянные закрыты.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 30

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 143

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 275 и 164 соответственно

Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 433 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.

Соцучреждения работают как обычно

Заболеваемость коронавирусом в Мурманской области снижается, и жизнь постепенно возвращается в прежнее русло. Так, специализированные учреждения для детей и взрослых вновь заработают в обычном режиме.

- 1 сентября с ряда учреждений, подведомственных министерству соцразвития и минздраву, снимаются ограничения по особому режиму работы из-за коронавируса. В период пандемии некоторые Дома ребенка, интернаты для престарелых и центры соцобслуживания перешли на круглосуточный закрытый формат. Стабилизация обстановки позволяет им вернуться к стандартному режиму работы. Соответствующее постановление подписано губернатором Андреем Чибисом, - сообщили в оперативном штабе.

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