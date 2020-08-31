У 13 педагогов в Мурманской области выявили коронавирус во время масштабного тестирования

Всех педагогов Мурманской области проверят на коронавирус перед началом учебного года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свыше шести тысяч педагогов в Мурманской области проверят на коронавирус перед началом учебного года. Такое заявление сделала на виртуальном родительском собрании министр образования и науки Мурманской области Анна Головина.

Делается это для того, чтобы Первого сентября дети сели за парты, и риск заразиться COVID-19 во время учебы был минимальный. Как отметил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев, уже 88% педагогов сдали тест. Каждой школе в медучреждениях муниципалитетов выделили конкретное время, чтобы коллективы не пересекались. Мера оказалась умной.

- На данный момент тесты сделали 4681 учитель в Мурманской области. 3805 анализов уже готово, - уточнили Анна Головина.

А по данным Дмитрия Панычева, у 13 педагогов выявили коронавирус, они отправлены на лечение.

Остальные 12% педагогов, которые еще не сдали тесты, или находятся в отпусках или не будут пока приступать к работе по разным причинам.

А вот ученикам проверяться перед Первым сентября не надо, их ждет только ежедневная термометрия перед началом уроков.

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