В Мурманской области создадут центр экологического контроля

Из 160 инспекторов по штатному расписанию в регионе сейчас работает только 66. Фото: правительство Мурманской области

В начале августа губернатор Мурманской области Андрей Чибис распорядился создать в регионе центр экологического контроля. Необходимость в нем возникла потому, что сейчас за природой в Заполярье следят сразу несколько структур, которые работают порой автономно друг от друга. И когда возникает ЧП, не всегда получается легко, быстро и эффективно с ним справиться.

- Мы видим рост браконьерства, лесных пожаров, увеличение числа свалок, объема незаконной вырубки. При этом отсутствует адекватная система взаимодействия, нет инспекторов охотничьего экологического надзора, - сообщила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Центр объединит все службы, которые следят за лесным фондом и особо охраняемыми природными территориями. В том числе он будет координировать десять лесничеств, которые существуют на территории региона. При этом на местах для оперативного контроля сохранят территориальные службы, в которых обязательно будут сотрудники лесной охраны и охотничьего контроля.

За счет того, что появится единый центр, можно будет пересмотреть кадровый состав.

- Сейчас работает 201 штатная единица, при этом инспекторов только 66, хотя по нормативам должно быть 160. Мы видим, что раздут руководящий и обеспечивающий штат. За счет преобразований мы на 70% увеличим численность инспекторов, централизация закупок увеличит эффективность расходования средств, - уточнила Ольга Кузнецова.

Еще один важный момент до 50 тысяч рублей вырастет заработная плата инспекторов, что позволит привлечь молодых специалистов. Сейчас средний их возраст 50 лет.

Андрей Чибис поручил тщательно проработать момент с техническим оснащением сотрудников центра экологического контроля. Для них планируют купить не только квадрокоптеры и специальную одежду, но и вездеходы.

- Это необходимо для того, чтобы по сигналу они могли добраться куда угодно. Это окупится кратно! Самое страшное - если мы не сможем защитить природу, - отметил губернатор.

Еще один важный акцент был сделан на том, чтобы была налажена работа дежурных операторов, которые будут принимать сообщения о происшествиях, формировать единую базу и отслеживать, кто занимается проблемой, нужна ли помощь.

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