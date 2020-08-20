ЧП локального масштаба: из-за затонувшего судна в Кольском заливе появилась масляная пленка

Несчастное судно ушло ко дну, доставив много хлопот. Фото: ГУ МЧС России по Мурманской области

Кольскому заливу приходится несладко уже долгие-долгие годы – в водоеме плавает огромное количество мусора, а от затонувших судов и металлолома он скоро начнет «кашлять». В последние дни экологических проблем незамерзающему заливу добавило судно «Сайда».

Не прошло ни огонь, ни воду

15 августа выдался для мурманских спасателей очень жарким днем – на рыболовецком судне «Сайда», пришвартованном у причала в Кольском заливе, случился пожар. Возгорание произошло на нижней палубе, а затем огонь перекинулся выше. Всего к тушению пламени, которое разгорелось на 150 квадратных метрах, были привлечены 29 пожарных. На локализацию потребовалось около семи часов.

А пока в транспортной прокуратуре Мурманска проводили проверку по факту возгорания плавсредства, неприятности продолжились.

Спустя два дня, 17 августа, «Сайда», которая была еще до пожара снята с эксплуатации и готовилась к утилизации, решила, что больше страданий не выдержит, и… пошла ко дну. Траулер накренился на левый борт, а после того как один из удерживающих его тросов лопнул, стал медленно уходить под воду. Такая вот печальная судьба.

- Судно СП164 «Сайда» затонуло у причала в Кольском заливе. На месте происшествия работали сотрудники Росприроднадзора, Морспасслужбы, а также оперативная группа ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области. Специалисты установили плавучее заграждение на случай розлива технических жидкостей и остатков топлива, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Мурманской области.

И, как выяснилось, не зря. Без экологических проблем не обошлось – технические жидкости и остатки топлива попали-таки в воду, и на поверхности Кольского залива образовалась масляная пленка.

- Специалисты Центра лабораторного анализа и технических измерений по Северо-Западному округу взяли пробы в районе затонувшего корабля и в зоне, где суда отсутствовали, чтобы сравнить показатели. Анализ поможет рассчитать ущерб, нанесенный окружающей среде, - сообщили в Балтийско-Арктическом межрегиональном управлении Росприроднадзора. Сейчас в отношении собственника судна, ООО «РК «Вирма», возбуждено дело об административном правонарушении. По завершении расследования станет известна сумма, которую компания будет обязана выплатить за причинение вреда экосистеме Кольского залива.

После анализа воды станет ясно, какой ущерб был причинен экологии. Фото: Росприроднадзор

Ущерб есть!

Пока неизвестно, как сильно водоем пострадал после ЧП с рыболовецким траулером «Сайда». По словам координатора проектов по нефтегазовому сектору Баренц-отделения WWF России Вадима Краснопольского, разлив нефтепродуктов опасен всегда, особенно если не локализовать его как можно скорее.

- Надо понимать, насколько большой объем разлитого нефтепродукта, а в данном случае и тот факт, может ли продолжаться утечка из танков судна долгое время. Надо организовать откачку топлива из танков. «Радужная» пленка на поверхности воды практически не поддается сбору и будет плавать по акватории, пока не растворится. Дизельное топливо, которое, судя по всему, и разлилось в данном случае, не самый опасный нефтепродукт, но он также несет вред всем живым существам, отравляя среду обитания. Это касается и рыб, и птиц, - рассказал «КП» Вадим Краснопольский.

Как отмечает специалист экологического центра «Беллона» в Мурманске Юрий Сергеев, фауна Кольского залива действительно может легко пострадать от разлива опасных жидкостей.

- Большой или маленький, но вред окружающей среде все же был. Из-за масляной пленки в воде нарушается газообмен – доступ к кислороду падает, рыбам становится нечем дышать. Вредные вещества могут попасть в пищеварительный тракт морских обитателей и отравить их. А если уровень и площадь загрязнения большие, то начинаются мутации организмов. Кроме того, опасные жидкости губят планктон и могут оседать на перьях водоплавающих птиц. Ни к чему хорошему это, конечно, не приводит, - объясняет Юрий Сергеев.

По его словам, образовавшаяся пленка будет утончаться, и может распространиться на большую площадь залива. Сейчас остается лишь надеяться, что уровень загрязнения не критичен и водоему не придется долго страдать.

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