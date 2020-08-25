Природа объединяет: минэкологии Мурманской области будет сотрудничать с WWF России

Региональное минэкологии вместе с WWF продолжают помогать природе. Фото: wwf.ru

Природа Кольского полуострова со своими огромными богатствами флоры и фауны нуждается в поддержке, а помогать экологии нужно сообща. Так, министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области подписало соглашение о сотрудничестве со Всемирным фондом дикой природы России (WFF) сроком на три года.

- Соглашение включает план действий по сохранению биологического разнообразия, экологическому просвещению населения, сохранению и рациональному использованию лесов, пресечению нарушений природоохранного законодательства и, конечно, развитию особо охраняемых природных территорий Мурманской области. За каждым из этих направлений стоят конкретные намечаемые мероприятия, - сообщили в пресс-службе Баренц-отделения WWF России.

Как отметил директор Баренц-отделения WWF России Олег Суткайтис, региональное министерство экологии давний и надежный партнер фонда дикой природы.

- Приятно отметить, что мы много лет работаем не параллельно, а сообща. В нашей природоохранной деятельности поддержка профильного министерства и правительства региона крайне важна. Планы у нас амбициозные, говорит Олег Суткайтис.

В совместных замыслах оптимизация таких заказников, как «Кутса», «Сейдъявврь» и «Лапландский лес». Также будут проводиться мероприятия по сохранению дикого северного оленя и восстановлению среды в бассейне реки Варзуги.

Некоторые заказники в Заполярье станут природными парками. Фото: wwf.ru

- Мы планируем не только создание природных парков, таких, как «Кутса» и «Сейдъявврь», на месте существующих заказников и совсем нового - в районе Териберки, но и собираемся совместно работать над тем, чтобы они были вовлечены в жизнь нашего региона и нацелены на развитие социально и экологически ответственного туризма. Мы очень надеемся, что благодаря опыту и знаниям экспертов Всемирного фонда дикой природы планы будут претворяться в жизнь быстро и эффективно, подчеркнул первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Мурманской области Сергей Носарев.

Что важно: соглашение не ограничено только намеченными мероприятиями. Так, уже продуманы шаги по улучшению охраны природного парка «Полуострова Рыбачий и Средний», ведь уникальный уголок Заполярья часто «обижают» неорганизованные туристы.

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