2020-08-03T11:29:48+03:00
Общество

В Мурманской области появится Единый центр лесного и экологического контроля

Его сотрудники будут следить за тем, чтобы туристы бережно относились к северной природе
Елена МОЛОДЦОВА
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О природе Кольского полуострова будет заботится специальный центр.О природе Кольского полуострова будет заботится специальный центр.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Пожалуй, мусором в лесах и тундре никого уже не удивишь. Многочисленные туристы, наслаждаясь необыкновенной красотой северной природы, совершенно забывают о том, что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят.

- Меня очень беспокоит, как обстоят с обеспечение охраны природы. На то, что творится и на Рыбачем, и в Териберке, и в Терском районе, и на даже охраняемых природных территориях мы не можем спокойно смотреть. Часто туристы и туроператоры ведут себя безобразно. То, что там происходит, это губительно для нашей природы, - поднял давно назревшую проблему губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Поэтому в течение 10 дней в регионе появится Единый центр лесного и экологического контроля, в том числе за счет объединения разрозненных подведомственных организаций и дополнительного финансирования этой структуры. Его задача – обеспечить защиту уникальной природы Кольского полуострова.

- Прошу еще раз внимательно проанализировать работу подведомственных учреждений, отвечающих за охрану природных парков. Думаю, что все это должно быть централизовано. Необходимы людские и технически ресурсы системы мониторинга и безопасности. Мы не можем мириться с тем, как и местные, и приезжие туристы относятся к нашей природе, - подчеркнул глава региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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