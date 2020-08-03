2020-08-03T11:02:40+03:00
Общество

На тушение лесных пожаров Мурманская область получит 30 миллионов рублей

Из-за погоды зеленые легкие региона этим летом горят чаще чем обычно
Елена МОЛОДЦОВА
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На тушение лесных пожаров выделили дополнительные средства.На тушение лесных пожаров выделили дополнительные средства.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Что и говорить, лето в этом году выдалось не по северному жарким. Но пока люди наслаждаются долгожданным теплом, леса стоят сухие и воспламеняются из-за малейшей вспышки. А тушить пожар дело крайне затратное.

- Мы получим дополнительно 30 миллионов рублей на тушение пожаров. А в этом году леса горели чуть больше чем в прошлом, в том числе, потому что погода стоит теплая, - сообщил хорошую новость губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Напомним: только на прошлой недели зеленые легкие Кольского полуострова полыхали 7 раз. Огонь прошел 13 гектаров. К счастью, все пожары удалось потушить в течение суток. Однако после нескольких дней дождей синоптики прогнозируют очередную порцию тепла, а значит, что лесам снова будет грозить опасность.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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